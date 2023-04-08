اعتقال رئيس اتحاد نقابات العمال في الأنبار بحوزته مليون دولار وهويات مزورة

2023/04/08 | 21:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة تمكن ملاكاتها من تنفيذ أمر القبض...

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