2023/04/08 | 21:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رئيس إقليم...

ظهرت المقالة السوداني وبارزاني: أهمية الاستمرار في الحوار لحل الإشكالات أولاً على المسلة.

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