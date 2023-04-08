وزير الصحة يوضح الغرض من الغاء قرار مجلس الوزراء بشأن لقاح كورونا

2023/04/08 | 22:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح السيد وزير الصحة صالح الحسناوي،

اليوم السبت، مضامين قرار مجلس الوزراء

السابق بشأن اللقاح المضاد لفيروس

كورونا والذي صوت مجلس الوزراء على

إلغائه في جلسته يوم الثلاثاء الماضي.





وقال الحسناوي إن قر

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