2023/04/08 | 22:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء،

اليوم السبت، أنباء تعطيل الدوام

الرسمي يوم غد الأحد.

وذكرت مكتب المحافظ في بيان مقتضب ،

أنه “لا صحة لتعطيل الدوام يوم غد الاحد

دوام رسمي”

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء :لاصحة لتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاحد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء :لاصحة لتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).