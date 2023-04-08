بات محور تحقيق.. ظهور تمساح ملصق الفكين بشكل غامض وشكوك في رواية الشاهد

2023/04/08 | 22:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجري تحقيق لمعرفة كيف تم العثور على تمساح بطول سبعة أقدام أي ما يزيد عن المترين في منطقة فير أوكس بمقاطعة سكرامنتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على طول نهر سكرامنتو في شمال الولاية.

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