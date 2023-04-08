2023/04/08 | 22:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SQR2dl2NVYc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د. مهدي سهر الجبوري | الوكيل الاداري لوزارة الزراعة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د. مهدي سهر الجبوري | الوكيل الاداري لوزارة الزراعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).