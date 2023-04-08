فيديو.. هالاند يسجل بمقصية مذهلة والسيتي يواصل ملاحقة أرسنال

2023/04/08 | 23:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز إرلينغ هالاند هدفين، أحدهما بركلة خلفية رائعة، بعد تعافيه من الإصابة، ليمنح مانشستر سيتي الفوز 4-1 على مضيفه ساوثامبتون، ومواصلة ملاحقة أرسنال المتصدر في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

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