الاستخبارات العسكرية والحشد ينقذون رعاة أغنام حاصرتهم مفرزة إرهابية في الأنبار

2023/04/08 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

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نقذت قوات تابعة للاستخبارات العسكرية والحشد الشعبي، رعاة أغنام حاصرتهم مفرزة إرهابية ويقتلون أحد الإرهابيين في الأنبار.

وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بواجب مشترك ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الخامسة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع قوة من الحشد الشعبي اللواء السابع عشر تم فك الحصار عن رعاة أغنام حاصرتهم مفرزة إرهابية في الانبار".

وأضاف، "كما تمكنت من قتل أحد عناصرها ما يسمى (أبو مجاهد) التابع إلى مفارز صحراء الشامية بين وادي ملصي والاغري في تقاطع السوداني بقضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، وقد تم مرافقة رعاة الأغنام وايصالهم الى مكان آمن، كما شرعت القوة المنفذة للواجب بعملية تفتيش بحثا عن بقية العناصر الإرهابية الذين لاذوا بالفرار".

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