وزير الدفاع يصل محافظة ديالى بزيارة مفاجئة

2023/04/08 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

وصل وزير الدفاع ثابت العباسي، اليوم السبت، الى محافظة ديالى في زيارة مفاجئة.

واظهرت صورة حصلت عليها "بغداد اليوم"، العباسي وهو يتجول في شارع الطابو ببعقوبة، وسط محافظة ديالى.

وتشهد محافظة ديالى منذ ٣ اسابيع حملة لفرض القانون، وسط مطالبات بان تشمل مناطق جديدة في المحافظة، والتمدد لشمول قضايا كبيرة اخرى مازالت عالقة.

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