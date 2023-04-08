2023/04/08 | 23:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: V0J4LWayzpA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من أرض السلام كردستان.. الرئيس بارزاني يحيي المسيحيين في كل مكان | الحصاد الاخباري 2023/4/8) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من أرض السلام كردستان.. الرئيس بارزاني يحيي المسيحيين في كل مكان | الحصاد الاخباري 2023/4/8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).