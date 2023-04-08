بارزاني يبحث مع الحكيم الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل وحل القضايا العالقة بين الطرفين

2023/04/08 | 23:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان

بارزاني، اليوم السبت، مع زعيم تيار

الحكمة عمار الحكيم الاتفاق النفطي

الأخير بين بغداد واربيل ، فيما أكدا على

أهمية حل جميع القضايا العالقة بين

الحكومة الاتحادية والإقليم

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