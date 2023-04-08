تعرف على أسماء المحافظات التي عطّلت الدوام غدًا الأحد

2023/04/08 | 23:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الحكومات المحلية في عدد من

المحافظات، اليوم السبت، تعطيل الدوام

الرسمي يوم غدٍ الأحد لمناسبة ذكرى

استشهاد المفكر محمد باقر الصدر.

وشملت العطلة، محافظات البصرة وذي قار

وبابل وديالى والمثنى والدي

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