الحكومة العراقية تحذر من تحديات مائية كبيرة خلال الصيف

2023/04/08 | 23:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت الحكومة العراقية من تحديات مائية

كبيرة قد تواجه البلاد خلال فصل الصيف.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها وزير

الموارد المائية، عون ذياب، اليوم

السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية

الرسمية.

وقال ذياب إن و

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