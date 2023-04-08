2023/04/08 | 23:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NDZ3Rq71b68

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما سبب وجود عجز مالي في الموازنة في ظل وجود فائض مالي وأسعار نفط مرتفعة؟ د. صفوان قصي يُجيب..) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما سبب وجود عجز مالي في الموازنة في ظل وجود فائض مالي وأسعار نفط مرتفعة؟ د. صفوان قصي يُجيب..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).