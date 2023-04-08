2023/04/08 | 23:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dWoqBvWhb0A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما نفع العلم اذا لم يثبت؟ سبب التفكير والقلق عند الامام الشافعي #رسالة_الامام) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما نفع العلم اذا لم يثبت؟ سبب التفكير والقلق عند الامام الشافعي #رسالة_الامام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).