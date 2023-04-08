المجمع الفقهي العراقي يصدر فتوى بشأن زكاة الفطر والفدية للعام الحالي

2023/04/08 | 23:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدر المجمع الفقهي العراقي ، فتوى بشأن زكاة الفطر والفدية للعام الحالي.

ادناه نص الفتوى:-

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