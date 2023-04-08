لجنة نيابية تكشف الملف الذي سيتصدر الاهتمام الحكومي

2023/04/08 | 23:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف عضو لجنة المياه والأهوار النيابية ثائر الجبوري، اليوم السبت، الملف الذي سيتصدر الاهتمام الحكومي خلال الفترة القادمة.

وقال الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه”سيكون هناك اهتمام خاص في ملف المياه حيث سيتصدر هذا الملف الرئيسي للحكومة الحديث والاهتمام”.

وأضاف الجبوري: “نتأمل بموجة الامطار المرتقبة ان تكون الرية الاخيرة للمحاصيل الشتوية والحنطة والشعير على وجه الخطوط”، متمنياً ألا تكون “هذه الامطار ضارة او مصحوبة بعواصف تضر المحاصيل”.

وتثير مسألة شح المياه مخاوف العديد من الخبراء في هذا المجال والجهات الحكومية المختصة، بعد انخفاض المخزون المائي الإستراتيجي في البلاد إلى 7.5 مليارات متر مكعب للمرة الأولى بتاريخ العراق، وفق ما أفادت به وزارة الموارد المائية مطلع آذار الماضي.

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