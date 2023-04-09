إيرلينغ هالاند يعادل رقم محمد صلاح.. ويقترب من تحطيمه

2023/04/08 | 23:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل اللاعب إيرلينغ هالاند هزّ شباك المنافس، إذ سجّل ثنائية أسهم من خلالها في فوز مانشستر سيتي على ساوثهامبتون بنتيجة 1/4، في مباراة احتضنها ملعب "ساينت ماري"، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 30 في الدوري الإنجليزي (البريميرليغ).

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