2023/04/08 | 23:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن استعداداتها لمواجهة الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها هذا الأسبوع.وقال مدير علاقات واعلام مديرية الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن في تصريح تابعه/ المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني تُعلن استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تُعلن استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تُعلن استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).