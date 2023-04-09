بارزاني والسوداني يتفقان على استئناف تصدير نفط كردستان

2023/04/09 | 00:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد رئيس اقليم كردستان، نيجيرفان

بارزاني، اليوم السبت، التأكيد على

دعمه للحكومة الاتحادية ورئيسها محمد

شياع السوداني.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم، ان بارزاني

اجتمع مساء اليوم في بغداد بالسوداني،

وجدد دع

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