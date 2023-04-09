محافظ بغداد يوجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الأحد

2023/04/09 | 00:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه محافظ بغداد محمد جابر العطا، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الأحد.

وذكر بيان لمحافظة بغداد، أن “محافظ بغداد محمد جابر العطا، يوجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الأحد الموافق ٩ / ٤ / ٢٠٢٣، في ديوان المحافظة والدوائر المرتبطة بها، بمناسبة ذكرى استشهاد المرجع الديني الكبير السيد محمد باقر الصدر (قُدٍس سره)”.

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