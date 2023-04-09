هل يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء صورة احترافية لحسابك الشخصي على LinkedIn؟

2023/04/09 | 00:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن تكون قدرة الذكاء الاصطناعي على إنشاء صور مزيفة واقعية أمرًا مخيفًا، ولكن ماذا لو أن بعض هذه الصور المزيفة يمكن أن تساعدك على التميز من الناحية المهنية؟

جون سارلين من CNN يزيل الغبار عن ملفه الشخصي على موقع LinkedIn لمعرفة ما إذا كان بإمكان الذكاء الاصطناعي إنشاء صورة مقنعة له.

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