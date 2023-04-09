ساعة المسلة: الاتحاد يرد على اتهامات وجود عبدي بالسليمانية: رغد صدام موجودة بأربيل

2023/04/09 | 00:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة الحدث تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية.عضو الحزب الديمقراطي...

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