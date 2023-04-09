2023/04/09 | 00:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس البابا فرانسيس، السبت، قداس العشية الفصحية في كاتدرائية القديس بطرس، مستنكرا "رياح الحرب الباردة" وغيرها من المظالم.

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