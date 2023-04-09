تعرف على الدوائر المشمولة بالعطلة في بغداد يوم الأحد

2023/04/09 | 01:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم الدوائر والمديريات التابعة إلى محافظة بغداد المشمولة بالعطلة يوم الاحد.

وتشمل العطلة جميع المستشفيات والمؤسسات الصحية التابعة لهما، مديريات الشباب والرياضة (الكرخ والرصافة ومدينة الصدر)، مديرية زراعة بغداد.

كما تشمل مديريات (بلديات محافظة بغداد، وماء محافظة بغداد، ومجاري محافظة بغداد)، مديرية العمل والشؤون الاجتماعية ..فقط الدوائر المرتبطة بمحافظة بغداد.

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