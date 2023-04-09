2023/04/09 | 01:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: T5hGQ8_kweY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بهاء النوري يصرح بذكرى 9 نيسان: معارضتنا اخافت النظام السابق ومعارضة اليوم ديمقراطية وغير مخيفة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بهاء النوري يصرح بذكرى 9 نيسان: معارضتنا اخافت النظام السابق ومعارضة اليوم ديمقراطية وغير مخيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).