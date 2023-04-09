2023/04/09 | 02:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اقدم احد ممثلي تجمع كفاءات العراق، على الانتحار باطلاق النار على رأسه بسبب "الضغوط النفسية" التي تعرض لها مع عدد من الفاحصين التابعين للتجمع.

وقال تجمع كفاءات العراق في مناشدة وصلت الى بغداد اليوم، إن "احد ممثلي تجمع كفاءات العراق احمد بهاء الدين كشكول، قام بالانتحار بضرب اطلاقة رصاص في رأسه والان يرقد في طوارئ الجملة العصبية العناية المركزة".

وأضاف، أن "هذا بسبب الضغوط النفسية التي مر بها منذ السنوات الثلاث الماضية بسبب المماطلة والتسويف، فمن يتحمل الظلم الذي يعاني منه الفاحصين البالغ عددهم 292 من جمع كفاءات العراق".

وناشد التجمع، "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الدفاع ثابت محمد العباسي وكل شريف بالتدخل الفوري والعاجل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مناشدة للسوداني والعباسي.. تجمع كفاءات العراق يعلن انتحار احد ممثليه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مناشدة للسوداني والعباسي.. تجمع كفاءات العراق يعلن انتحار احد ممثليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).