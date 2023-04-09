هاتف HOT 30 الجديد من انفنكس يغير قواعد اللعبة!

2023/04/09 | 02:25 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشركة تختم الربع الاول من سنة 2023 بالتزامها المعهود بالسياسات التي تقدم اعلى تجربة العاب ممكنة بأنسب فئة سعرية من بين المنافسين، الامر الذي انعكس على التوافق الكبير بين مواصفات العتاد ( الهاردوير) و مميزات النظام (السوفتوير) التي تم تخصيصها لتناسب بيئة لعب ببجي مبايل، حيث سيكون الاطلاق الرسمي في العراق بالتزامن مع بطولة ببجي […]

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