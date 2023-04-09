إعلام إسرائيلي: إصابات في إطلاق نار بالقدس

2023/04/09 | 02:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت وسائل إعلام إسرائيلية في ساعة مبكرة من اليوم الأحد إن 6 اشخاص على الأقل اصيبوا في إطلاق نار جنوب مدينة القدس.وفي حيت لم توضح التقارير تفاصيل الحادثة، تداول معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأنه شجار عشائري بين فلسطينيين، وأن جميع الإصابات خطيرة.

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