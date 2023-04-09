نقلوا بطريقة غير شرعية.. إعادة 31 طفلا أوكرانيا من روسيا

2023/04/09 | 02:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُعيد 31 طفلا أوكرانيا إلى بلادهم بعدما نقلوا إلى روسيا بطريقة غير شرعية من مناطق أوكرانية ضمّتها موسكو، حسبما أعلنت مؤسسة خيرية، السبت.

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