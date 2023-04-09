2023/04/09 | 04:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1YI9JFWCIb0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزيرة لا تستطيع دخول جرف الصخر! ايفان فائق: اتمنى ازورها لكن احد السياسيين نصحني بعدم الذهاب) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزيرة لا تستطيع دخول جرف الصخر! ايفان فائق: اتمنى ازورها لكن احد السياسيين نصحني بعدم الذهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).