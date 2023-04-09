مواجهات عالمية لمنتخبنا الشبابي في إسبانيا

2023/04/09 | 04:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يواصل منتخبُ الشباب تدريباته اليوميّة في ملعبِ المدينةِ الدوليّ في العاصمةِ بغداد الليلة، وذلك استعداداً لنهائياتِ كأس العالم التي من المزمع انطلاقها في الـ 20 من شهر أيار/ مايو المقبل.وحضر التدريبات مستشارُ رئيس الوزراء لشؤون الرياضة والشباب إياد بنيان، ورئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال وعضو المكتب التنفيذيّ محمد ناصر، كما […]

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