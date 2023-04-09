المدفعية الإسرائيلية تستهدف الأراضي السورية.. وتحذير من تفاقم الوضع بالقدس

2023/04/09 | 04:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الجيش الإسرائيلي، السبت، تفعيل أجهزة الإنذار مرة أخرى في منطقة الجولان.

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