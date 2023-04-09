"أخطر سجن في المغرب" يحصد ملايين المشاهدات.. ما حقيقة الفيديو؟

2023/04/09 | 06:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا قيل إنه يظهر "أخطر سجن في المغرب".

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