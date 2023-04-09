الجيش الإسرائيلي يشن غارات إضافية على مواقع تابعة لقوات النظام السوري

2023/04/09 | 06:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن سلاح الجو الإسرائيلي أن طائراته قصفت أهدافا إضافية داخل الأراضي السورية، ليل السبت الأحد، شملت مجمعا عسكريا تابعا للفرقة الرابعة، بالإضافة إلى منظومات رادارات ومواقع مدفعية تابعة لقوات النظام السوري.

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