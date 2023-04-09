بذكرى احتلال بغداد.. رغد صدام حسين تهاجم

2023/04/09 | 07:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجمت رغد ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين من وصفتهم بـ"جهات مريضة" رافعت "المحتل" وذلك في بيان بالذكرى الـ20 لاحتلال العاصمة العراقية، بغداد في الـ9 من أبريل/ نيسان 2003.

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