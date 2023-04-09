ضجة القارئ والقطة.. انتقاد وليد مهساس بمزاعم توجهاته وآخرون يدعمونه وإليكم ما قاله بفيديو

2023/04/09 | 07:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال مقطع الفيديو للقارئ الجزائري، وليد مهساس ولقطة صعود قطة على كتفه محط إثارة جدل وتفاعل واسع بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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