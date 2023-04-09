يونوبينغو..

2023/04/09 | 07:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن يجري تخليد ذكرى زعيم سكان الأصليين في أستراليا، والذي وافقته المنية يوم الاثنين الماضي عن عمر ناهز 74 عاما، من خلال وضع صورته على إحدى فئات العملات الورقية، وفقا لما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية.

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