الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو من استهداف مواقع إطلاق القذائف بسوريا

2023/04/09 | 08:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، مقطع فيديو للضربات التي وجهتها طائرة بدون طيار "درون" لمواقع إطلاق القذائف الصاروخية صوب إسرائيل.

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