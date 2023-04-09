الجيش الاسرائيلي يكشف عن الاهداف التي قصفها في سوريا

2023/04/09 | 09:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأتي هذه الغارات بعد ان استهدفت مسيّرة إسرائيلية منصات إطلاق الصواريخ.

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