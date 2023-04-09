الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي جديد استهدف المنطقة الجنوبية

2023/04/09 | 09:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن مصدر عسكري سوري تصدي وسائط الدفاع الجوي لعدوان إسرائيلي نفذ صباح اليوم الأحد مستهدفا المنطقة الجنوبية.وقال مصدر عسكري سوري: “حوالي الساعة 5:00 من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان […]

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