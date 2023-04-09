فيها معلومات حساسة عن أمريكا وحلفائها.. البنتاغون يحقق بتسريبات

2023/04/09 | 10:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت وزارة العدل الآن تحقيقًا فيما يبدو أنها مجموعة من الوثائق السرية الأمريكية التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة.وتغطي هذه الوثائق مجموعة واسعة من الموضوعات مثل دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا ويشعر المسؤولون الكوريون الجنوبيون بالقلق بشأن توفير الذخيرة للولايات المتحدة التي يمكن منحها بعد ذلك لأوكرانيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا، وعلاقات الإمارات العربية المتحدة مع روسيا، والمعلومات المتعلقة بحلفاء الولايات المتحدة مثل إسرائيل.

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