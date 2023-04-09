2023/04/09 | 10:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج العشرات في المغرب السبت للتظاهر

احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد

الغذائية بدعوة من ائتلاف أحزاب يسارية.

وعبر أكثر من 60 شخصا في ساحة السراغنة

بالدار البيضاء عن "سخطهم" حيال ارتفاع

تكاليف المعيشة.



و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرات في المغرب ضد غلاء المعيشة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرات في المغرب ضد غلاء المعيشة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).