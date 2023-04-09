الكهرباء تنهي دراسة متكاملة لمشاريع التحول الالكتروني بالجباية

2023/04/09 | 10:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهت وزارة الكهرباء، اليوم السبت،

إعداد دراسة متكاملة لمشاريع التحول

الالكتروني، مؤكدة أن رئيس الوزراء حقق

نقلة نوعية بملف الكهرباء وعمل على

معالجة أزمة الوقود.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد مو

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