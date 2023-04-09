العراق يحتل المرتبة الاولى من بين الدول العربية كأكبر مستورد للبضائع الأردنية

2023/04/09 | 10:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت غرفة تجارة الاردن، اليوم الاحد،

بأن العراق جاء اولا بين البلدان الأكثر

إستيرادا للبضائع التجارية من الأردن

خلال الربع الأول من العام الحالي.





وقالت الغرفة في بيان صحفي، إنه "تم

تصدير بضائع وس

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