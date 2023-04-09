2023/04/09 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاحد، حالة الطقس في البلاد للايام المقبلة، فيما توقعت هطول امطار رعدية مصحوبة بتساقط حالوب بدءاً من مساء يوم الاربعاء المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق.. أمطار رعدية شديدة وتساقط "حالوب" بدءاً من منتصف الاسبوع) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق.. أمطار رعدية شديدة وتساقط "حالوب" بدءاً من منتصف الاسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).