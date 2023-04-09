معلنة حالة التأهب القصوى.. الدفاع التايوانية ترصد 9 سفن حربية و58 طائرة صينية

2023/04/09 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

ذكرت وزارة الدفاع التايوانية، الاحد، أن الصين تواصل تدريباتها العسكرية بالقرب من تايوان وأرسلت عدة طائرات مرة أخرى اليوم.

وأضافت الوزارة في بيان أن "تايوان تراقب أيضا الأنشطة الصاروخية للصين وأن قوات الدفاع الجوي التايوانية على درجة عالية من اليقظة".

وفي وقت سابق قالت الوزارة إنها رصدت في الساعات الأربع والعشرين الماضية 71 طائرة للقوات الجوية الصينية وتسع سفن من قوات البحرية حول الجزيرة.

وبدأت الصين اليوم الثاني لها من المناورات التي تستمر ثلاثة أيام.

المصدر: وكالات

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