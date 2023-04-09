وزير الإعمار: العراق يحتاج إلى 250 ألف وحدة سكنية سنوياً 

2023/04/09 | 10:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بنكين ريكاني، اليوم الخميس، إن الأشهر المقبلة ستشهد تحركاً جديداً في ملف السكن في العاصمة بغداد.

وذكر ريكاني في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، أن "هناك عدة مشاريع سكنية ستفتتح سواء في المدن الجديدة أو في أطراف بغداد".

وأوضح، أنه "لا توجد إحصائية دقيقة بخصوص المساكن في العراق، وأن آخر إحصائية أعدتها وزارة التخطيط كانت في 2009، هذا إلى جانب توقف عملية ترقيم الدور بعد العام 2003".

وأشار، إلى أن وزارته "تحاول إحياء برنامج للترقيم، كما أن التعداد إذا أجري في تشرين الأول المقبل فسيعطي صورة واضحة عن عدد المساكن في العراق".

وتابع، أن "احتياج العراق من الوحدات السكنية سنوياً يقارب الـ250 ألف وحدة على وفق معادلة تقسيم معدل العائلة على الزيادة السنوية في عدد السكان، وهو يقارب المليون و250 ألف نسمة".

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