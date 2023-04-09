اعتقال 14 مطلوبا للقضاء في صلاح الدين

2023/04/09 | 10:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امناعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، على 14 مطلوبا للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة في محافظة صلاح الدين.

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