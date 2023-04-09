تربية كربلاء تصدر توجيهات لإدارات المدارس بشأن موجة الأمطار المتوقعة

2023/04/09 | 10:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرورة متابعة مسالك تصريف المياه.

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